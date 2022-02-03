الخطيب ووفد شركة الكرة يتوجهون لأبوظبي خلال ساعات لدعم الأهلي أمام مونتيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

يغادر خلال الساعات القليلة المقبلة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ووفد من شركة الكرة إلي دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة مونديال الأندية اليوم الخميس بالعاصمة أبوظبي وتستمر حتي 12 فبراير الجاري.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاف في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك وفداً من شركة الكرة سيغادر إلي أبوظبي مع محمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف: "كما تقرر أن يلحق بهم ياسين منصور رئيس شركة الكرة غداً الجمعة، فيما اعتذر حسن حمدي رئيس النادي الأسبق وأحد رموز الأهلي عن السفر لظروف خاصة به".

جدير بالذكر أن النسخة الحالية لمونديال الأندية سيشارك فيها كل من: الأهلي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، الهلال السعودي، الجزيرة الإماراتي وبيري بطل تاهيتي".