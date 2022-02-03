الأهلي يجدد تحفظه بشأن خوض مونديال الأندية بدون لاعبيه الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

جدد الأهلي المصري تحفظه الشديد علي خوض مباريات كأس العالم للاندية التي ستنطلق اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وتستمر حتي 12 فبراير الجاري دون تواجد لاعبيه الدوليين الذي يخوضون منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة بالكاميرون.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي المصري اليوم الخميس أن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات استقبل اليوم وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في مقر إقامة البعثة بأبو ظبي وفي حضور سمير عدلي، المدير الإداري، وحنان الزيني، مدير اللوائح.

وأضاف: "ناقش المهندس خالد مرتجي، مع وفد فيفا واللجنة المنظمة للبطولة كافة الأمور التنسيقية للبعثة والإجراءات التنظيمية لكأس العالم للأندية".

وأوضح: "حرص مرتجي خلال اجتماعه مع وفد فيفا، التأكيد على تحفظ النادي الأهلي لغياب التنسيق بين مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية، وهو ما تسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة".

وأكد مرتجي أنه كان يتمنى أن يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الدور الأبرز في التنسيق بين مواعيد البطولتين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من لاعبي الأهلي يشاركون في صفوف المنتخب الوطني المصري ومستمرين في دعم منتخب بلادهم حتى نهاية مشواره في كأس الأمم الإفريقية، وكان الأجدر من فيفا ترحيل موعد كأس العالم للأندية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في البطولة.

وفي ختام الاجتماع وجه مرتجي الشكر لوفد فيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على اهتمامهم ببعثة الأهلي المشاركة في البطولة وحرصهما على التواصل مع بعثة الأهلي بشكل دائم منذ وصولها إلى أبوظبي.