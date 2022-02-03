خليلوزيتش: منتخب مصر تفوق علينا بالغش والعدوانية الزائدة فوق أرضية الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن خروج أسود الأطلس من كأس الأمم الأفريقية، كان أمام منتخب كبير ومتمرس في البطولة ويمتلك 7 ألقاب والأكثر تتويجًا.

وقال خاليلوزيتش في تصريحات صحفية نقلتها جريدة البطولة المغربية: "لقد واجهنا منتخبًا قويًا ومتمرس في إفريقيا وسبق له أن توج بلقب كأس إفريقيا سبع مرات".

وأضاف: " "افتقدنا الخبرات الكبيرة التي تمتع بها لاعبو منتخب مصر، سنكون في أفضل حال بعد هذا الإقصاء بعد أن تعلمنا الدرس جيدا".

وتابع المدير الفني لمنتخب المغرب: "كان هناك غش وعدوانية زائدة من طرف منتخب مصر فوق أرضية الملعب، هو يتقن مثل هذه الأمور منذ الأزل، هل رأيتم كم مرة سقط حارسهم (محمد أبو جبل) خلال اللقاء".

وكان منتخب مصر استطاع الفوز على منتخب المغرب، 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي.