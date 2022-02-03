الامارات | جدول كأس العالم للأندية 2022 في أبوظبي بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول كأس العالم للأندية 2022 في أبوظبي بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم (الخميس) منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة أبطال القارات بالاضافة الى الجزيرة بطل الامارات.

وتشهد النسخة الـ18 من البطولة مشاركة ثلاثة أندية عربية للمرة الثانية بعد عام 2019، وهي الجزيرة الاماراتي (بطل الإمارات) والهلال السعودي (بطل آسيا) والأهلي المصري (بطل إفريقيا).

وينضم للأندية العربية كُلّاً من أبطال القارات: نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي)، ونادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي)، ونادي بالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية)، بالإضافة للممثل اتحاد أوقيانوسيا نادي إيه إس بيراي التاهيتي.. واليكم جدول المنافسات:

جدول كأس العالم للأندية 2022 (توقيت الإمارات)

الخميس 3 فبراير

المباراة رقم (1) الساعة 8:30 مساءً يلعب الجزيرة مع إيه إس بيراي من هاييتي على استاد محمد بن زايد

السبت 5 فبراير

المباراة رقم (2) الساعة 5:30 مساءً يلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي على استاد آل نهيان.

الأحد 6 فبراير

المباراة رقم (3) الساعة 8:30 يلعب الهلال السعودي مع الفائز مباراة (1) على استاد محمد بن زايد.

الثلاثاء 8 فبراير

المباراة رقم (4) الساعة 8:30 مساء يلتقي بالميراس البرازيلي مع الفائز من مباراة (2) على استاد آل نهيان (نصف نهائي)

الأربعاء 9 فبراير

المباراة رقم (5) الساعة 5:30.. الخاسر من (2) مع الخاسر من (3) (تحديد المركز الخامس) على استاد آل نهيان

المباراة رقم (6) الساعة 8:30.. الفائز من (3) مع تشلسي الانجليزي على استاد محمد بن زايد (نصف النهائي)

السبت 12 فبراير

الساعة 5 مساء.. الخاسران من نصف النهائي على استاد آل نهيان

الساعة 8:30 ..النهائي على استاد محمد بن زايد

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