الامارات | "إنتاجه قليل!".. قائد الكاميرون يهاجم محمد صلاح بتصريح مستفز

شكرا لقرائتكم خبر عن "إنتاجه قليل!".. قائد الكاميرون يهاجم محمد صلاح بتصريح مستفز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الاإنجليزي إلى انتقادات حادة من قائد وهداف منتخب الكاميرون، فينسنت أبوبكر قبل مواجهة المنتخبين، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال أبوبكر لموقع "كاميرون": "محمد صلاح لا يثير إعجابي"، مضيفاً "أنا أتكلم بوضوح لأنني شخص صريح، إذا أعجبني سأقول ذلك، لكنه لا يثير إعجابي كثيرا، هو جيد ويسجل أهدافا كثيرة ولكن إنتاجه في الملعب قليل".

وأوضح "صلاح يقدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي، وساعد منتخب مصر في كأس الأمم، هو لاعب جيد ولكن ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كيليان مبابي".

يأتي تصريح أبوبكر المستفزة لعشاق محمد صلاح في وقت كان النجم المصري قد حصل منذ زمن قريب على المركز الثالث بين أفضل اللاعبين في العالم خلف البولندي ليفاندوفيسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

ولا يعتبر التصريح الأول المستفز من الجانب الكاميروني للجماهير المصرية، إذ انتشر قبل أيام فيديو لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والنجم السابق في برشلونة وعدة أندية أوروبية صامويل إيتو يوجه من خلاله لاعبي بلاده للفوز على مصر واصفاً اللقاء بموقعة للقتال، وقال لهم: "إنها الحرب!"، الأمر الذي انتقده عدد كبير من المشجعين والنقاد والمحللين المصريين في تصوير مباراة على أنها "حرب"!.

ويقود محمد صلاح منتخب مصر أمام الكاميرون اليوم الخميس والأمل كبير في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية التي حجز فيها المنتخب السنغالي امس الأربعاء بطاقة خوض النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو 3-1.

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