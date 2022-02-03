إيتو يوضح تصريحات الحرب ضد مصر.. ويؤكد: بياناتي يتم تفسيرها بطريقة أخرى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أوضح صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، كواليس تصريحات الحرب ضد مصر في المباراة المرتقبة بين مصر والماميرون، في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال ايتو في مؤتمر صحفي: "ما تحتاج إلى معرفته، خلال حديثي التحفيزي للاعبين، لم نكن نعرف من سيكون خصمنا التالي".

وأضاف صامويل: "لم يكن هدفنا التقليل من شأن أي دولة، فقط رسالة تحفيزية للاعبين، خاصة أن الكاميرون ضحت بالكثير لاستضافة كأس أفريقيا".

وأوضح رئيس الاتحاد الكاميروني: "نريد أن نذهب بعيداً في هذه المنافسة، بالفعل، لسنا بعيدين عن المباراة النهائية، بالنسبة للشعب الكاميروني يجب أن يكون الدافع ثابتًا".

وأكد صامويل إيتو: "صحيح أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في أفريقيا. لن يغير أي شيء، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي. أنا على علم بأن بياناتي يتم تفسيرها بطريقة أخرى".

وكان صامويل إيتو قد وجه رسالة تحفيزية للاعبي منتخب الكاميرون، عقب لقاء جامبيا مباشرة، في غرفة تبديل الملابس، حيث وصف اللقاء القادم للفريق بأنه كالحرب.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبي، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهل منتخب مصر من المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وتخطى كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16، ذلك قبل الفوز على منتخب المغرب في ربع النهائي.

أما منتخب الكاميرون فصعد من صدارة المجموعة الأولى، وفاز على جزر القمر وجامبيا على التوالي في الدورين التاليين.