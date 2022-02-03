الامارات | رئيس "الأولمبية الدولية" يلتقي غداً بلاعبة التنس الصينية المختفية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأولمبية الدولية" يلتقي غداً بلاعبة التنس الصينية المختفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس إنه سيلتقي بلاعبة التنس الصينية بينغ شواي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق رسميا في العاصمة الصينية بكين غدا.

وفي نوفمبر الماضي أصبحت سلامة بينغ المصنفة الأولى عالميا سابقا في منافسات الزوجي مصدر قلق دولي، بعد أن زعمت أن نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها جنسيا في الماضي.

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