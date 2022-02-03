شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يشارك في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والذي سيجري بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي توجه إلى الصين للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم بدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس المصري إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.