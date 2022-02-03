تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف ملعب بول بيا "أولمبي"، مساء الخميس، مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة تكتيكية بنكهة برتغالية بين كارلوس كيروش مدرب الفراعنة، وتوني كونسيساو مدرب الأسود

واستقر كيروش وكونسيساو على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ المباراة المرتقبة بين المنتخبين العريقين.

في المعسكر المصري، يميل كارلوس كيروش لتثبيت التشكيل الأساسي الذي خاض به المباراة الماضية ضد المغرب، في دور الثمانية باستثناء إيجاد بديل لقلب الدفاع أحمد حجازي الذي انتهى مشواره في البطولة بسبب الإصابة.

ورغم معاناته من آلام عضلية، تسببت في استبداله خلال مباراة المغرب، إلا أنه من المتوقع أن يحمي حارس المرمى محمد أبو جبل عرين الفراعنة منذ البداية.

لذا تبقى التوليفة الأقرب للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي..

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون:

في الجهة المقابلة، يعد منتخب الكاميرون أكثر جاهزية على المستوى البدني مستفيدا من فترة تعافي إضافية بعد مباراة دور الثمانية ضد جامبيا.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: كولينز فاي، وكاستيليتو، ونجادو، وتولو.

خط الوسط: مارتن هونلا، وصامويل جويه، وزامبو أنجيسا، ونيكولاس نجامالو.

خط الهجوم: فينست أبو بكر، وكارل توكو إيكامبي.