طاهر محمد: نعلم أهمية مونديال الأندية.. ونلعب للفوز دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الجميع يركز بقوة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعون لتحقيق إنجاز جديد يسعد جماهير النادي، رغم الغيابات وصعوبة مشوار الفريق في البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري يوم السبت المقبل في الدور الثاني من منافسات مونديال الأندية، على يلتقي الفائز منهما مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال طاهر: "جميع اللاعبين يعرفون أهمية كأس العالم للأندية، جميعنا نلعب باسم الأهلي بصرف النظر عن ظروف الغيابات التي يعاني منها الفريق حاليا".

وتابع: "الفريق المكسيكي قوي ويقدم كرة جيدة، بدأنا التحضير له منذ فترة وهدفنا دائما في الأهلي اللعب من أجل الفوز وتحقيق الإنجازات والبطولات دائما؛ لإسعاد الجماهير التي تستحق الكثير".

وأضاف طاهر: "بالتأكيد ظروف البطولة الحالية صعبة، لكن طموح لاعبي الفريق هو تحقيق مركز أفضل من العام الماضي ولن يتأثر ذلك بالغيابات، لأننا نسعى لتقديم عروض تليق بالنادي الأهلي المتوج بالميدالية البرونزية في العام الماضي ".

وأكد لاعب الأهلي أن المشاركة في كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي هي نتيجة مجهود كبير في موسم إفريقي شاق نسعى لتتويجه بميدالية أخرى للنادي في النسخة الجديدة من البطولة التي تستضيفها الإمارات.