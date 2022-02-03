كيف استفز الكاميرون منتخب مصر قبل نصف نهائي كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

مع اقتراب المواجهة المرتقبة، التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الكاميروني، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية، يشتد صراع التصريحات والتحدي خارج الملعب.

وأثار مسئولو ولاعبي منتخب الكاميرون الجدل قبل المباراة، بتصريحات وتصرفات لاستفزاز الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر.

ويرصد الخليج 365 كيف بدأت حرب التصريحات وإلى أين وصلت:

"إنها الحرب":

بدأت حرب التصريحات عندما تحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مع لاعبي الأسود عقب التأهل لدور نصف النهائي قائلًا: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب، هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".

ورد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على إيتو قائلًا: "للأسف سأقول تعليق لا أريد قوله ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".

وواصل: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع، وسنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم".

طائرة التجسس:

شهد مران منتخب مصر واقعة غريبة بعد ملاحظة أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر تواجد طائرة كاميرا صغيرة تحلق فوق أرجاء ملعب تدريب الفراعنة.

وقرر كارلوس كيروش إيقاف تدريب منتخب مصر بسبب الطائرة، وجهز مسئولو اتحاد الكرة شكوى لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي للتحقيق في هذه الواقعة.

تصريح مثير للجدل:

أثار فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، وهدف منتخب "الأسود" في بطولة أمم أفريقيا الجدل بتصريحاته عن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول.

وقال أبو بكر: "صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا، أقولها بوضوح لأنني شخص صريح، إذا أعجبني سأقول ذلك، لكنه لا يثير إعجابي كثيرًا، هو جيد ويسجل أهدافًا كثيرة ولكن إنتاجه في الملعب قليل، يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي، وساعد منتخب مصر في كأس الأمم، هو لاعب جيد ولكن ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كيليان مبابي".

كيروش يرد:

وبعد كل ما حدث من الجانب الكاميروني، وجه كيروش رسائل للاعبي منتخب مصر، قائلًا :"نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا، الحقيقة هي أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا، وإشعال حماسنا لأداء أفضل، ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا، الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئًا للآخرين".

تراجع إيتو:

ئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تراجع عن تصريحاته بعد الأزمة التي أثرها وقال: "توجهت بحديثي للاعبي الكاميرون ولم نعرف وقتها بالمنتخب الذي سنلعب ضده، الهدف لم يكن الهجوم على أي دولة لكن لدعم اللاعبين، نحن على بعد خطوة من الوصول للمباراة النهائية، سنواجه فريقًا من أفضل فرق القارة ويمتلك واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ قارتنا (محمد صلاح)".

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر لها الأحد المقبل.