" موقف مش هانعديه".. قطع الكهرباء في مؤتمر أحمد سليمان وقائمته المرشحة لانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أبدى أحمد سليمان المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، غضبه من المضايقات التي تعرضت لها قائمته التي كانت متواجدة صباح اليوم الخميس داخل مقر نادي الزمالك لعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامجها الانتخابي.

وقال سليمان: "من بداية برنامجنا الانتخابي لم نتعرض لأحد بالسوء، لكن بعد ما حدث اليوم فنحن بحاجة للجنة محايدة تدير نادي الزمالك خلال فترة الاناتخابات حتى نحصل على حقوقنا".

من جانبه، قال هشام نصر المرشح على مقعد نائب الرئيس: "الجميع تابع ما حدث معنا داخل نادي الزمالك بدءًا من الدخول، احنا جايبين مولد عشان نشغل شاشات العرض والميكروفون بدون أي تدخل خارجي، التدخل كان أكبر من قدراتنا، الجميع تواجد وشاهد قطع الكهرباء عن القاعة التي كانت ستستضيف مؤتمرنا الانتخابي".

قلت من البداية إن الأمر تنافسي، انزل اعرض نفسك أمام الجميع، ليس لنا أي هدف سوى مصلحة نادي الزمالك وهذه أول نقطة في برنامجنا الانتخابي "إعادة الهيئة والشكل المحترم لنادي الزمالك".

وأتم نصر حديثه: "سنتوجه للوزير الآن إذا كان متواجدا في مكتبه من أجل شرح ما حدث".