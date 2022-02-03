5 رسائل من كيروش للاعبي منتخب مصر قبل موقعة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، خمسة رسائل للاعبي المنتخب قبل موقعة مباراة الكاميرون في إطار نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

رسائل كيروش جاءت عقب إيقاف مران المنتخب أمس الأربعاء بسبب وجود طائرة بدون طيار حلقت أعلى الملعب.

وقال كيروش في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر "تويتر" :"شباب منتخب مصر.. الحرب مستمرة من خلف الكواليس، مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا".

وأضاف :"نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا".

وأكمل :"الحقيقة هيّ أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا، وإشعال حماسنا لأداء أفضل، ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا".

وواصل كيروش رسائله :"الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة".

وأنهى :"الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئًا للآخرين".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره الكاميروني في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.وينتظر المنتخب السنغالي تحديد هوية المرشح الآخر للمباراة النهائية، حيث استطاع منتخب "أسود التيرانجا" من حجز البطاقة الأولى بالفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1) أمس الأربعاء.