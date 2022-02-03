فينسينت أبو بكر: صلاح لا يعجبني كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أثار فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، الجدل بتصريحاته عن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول، قبل المواجهة المصيرية بين المنتخبين، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي تجمع بينهما في دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو بكر في تصريحات لراديو فرنسا الدولي: "صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا، أقولها بوضوح لأنني شخص صريح، إذا أعجبني سأقول ذلك، لكنه لا يثير إعجابي كثيرًا، هو جيد ويسجل أهدافًا كثيرة ولكن أنتاجه في الملعب قليل".

وتابع مهاجم منتخب الكاميرون: "صلاح يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي، وساعد منتخب مصر في كأس الأمم، هو لاعب جيد ولكن ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كيليان مبابي" .

وكان منتخب مصر تأهل على حساب منتخب المغرب 2-1، فيما فاز منتخب الكاميرون على منتخب جامبيا بهدفين دون رد، في دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

يعد أبو بكر هداف نسخة كأس الأمم الأفريقية الحالية، برصيد 6 أهداف، في الـ5 المباريات التي خاضها حتى الآن.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر لها الأحد المقبل.