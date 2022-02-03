"أقوى هجوم وأضعف دفاع".. كيف يتخطى منتخب مصر عقبة الكاميرون في كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي تجمع بينهما في دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر تأهل على حسام منتخب المغرب 2-1، فيما فاز منتخب الكاميرون على منتخب جامبيا بهدفين دون رد، في دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

لم يتعرض منتخب الكاميرون لاختبار حقيقي حتى الآن بمشواره في كأس الأمم، حيث يعد الأسهل من بين منتخبات نصف النهائي، ورغم ذلك عانى الأسود في الجانب الدفاعي حيث استقبل أربعة أهداف.

الأكثر استقبالًا للأهداف:

لم ينجح منتخب الكاميرون في الخروج بشباك نظيفة في البطولة إلا في مباراة واحدة أمام جامبيا التي جمعت بينهما في دور رربع النهائي والتي انتهت لصالح الأسود بهدفين دون رد.

ويعد منتخب الكاميرون رغم سهولة مشواره بالبطولة استقبال أربعة أهداف، ليعد المنتخب الأكثر استقبالًا للأهداف في دور نصف النهائي.

الأكثر تهديفًا:

ورغم القوة الهجومية لمنتخب الكاميرون في كأس الأمم، حيث يعد الأقوى هجومًا بتسجيل11 هدفًا في خمس مباريات حتى الآن، إلا أنها جائت عن طريق لاعبين فقط، فينسيت أبو بكر (6 أهداف)، كارل إيكامبي (5 أهداف).

فتقتصر خطورة منتخب الكاميرون على الثنائي أبو بكر وإيكامبي التي تعتمد خطة منتخب الأسود عليهم، وإذا نجح منتخب مصر ومن إيقاف خطورة الثنائي، سينجح الفراعنة في منع الخطورة على مرماه.

واستقبل منتخب مصر هدفين حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية، واستطاع في الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

الاعتماد على الأطراف والكرات الطويلة:

يعتمد منتخب الكاميرون على الثنائي الهجومي أبو بكر وإيكامبي، في الكرات العرضية من الأطراف أو الكرات الطويلة، نظرًا لقوة الثنائي في ضربات الرأس، ومحطة للتحول من الدفاع للهجوم.

الظهيران وفرصة صلاح ومرموش:

تعتمد خطة منتخب الكاميرون الهجومية على تقدم الظهيران للمساندة وصناعة الفرص من العرضيات، وبالتالي تكون هناك مساحات كبير في خط الدفاع.

وعانى منتخب الكاميرون في مباريات السابقة من المساحات الكبير خلف الظهيران في الكرات المرتدة، ولتصبح هناك فرصة كبيرة أمام محمد صلاح الجناح الأيمن وعمر مرموش الجناح الأيسر.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر لها الأحد المقبل.