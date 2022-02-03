الخليج 365 يرصد سيناريوهات موسيماني للقائمة النهائية للأهلي لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي اليوم الخميس، القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة مونديال الأندية اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وتستمر حتي 12 فبراير الجاري.

وكان فيفا قد منح الفرق المشاركة وقت أطول للفرق المشاركة في البطولة إرسال قوائهما المختصرة (23 لاعبا) بحد أقصي قبل أول مباراة بــ48 ساعة.

وطبقاً لذلك فان الجهاز الفني للأهلي يجب أن يرسل اليوم قائمته النهائية حيث يلتقي بعد غد السبت مع مونتيري المكسيكي في أولي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي المبدئية

وكان قائمة الأهلي المبدئية ضمت كل من: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم ويمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد كوكا ومحمد أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسون وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وصالح نصر ومحمد فخري وزياد طارق وحسام حسن ومحمد شريف وكهربا وصلاح محسن".

المنضمون لمعسكر أبو ظبي

فيما اصطحب الجهاز الفني معه من القاهرة لمعسكر أبوظبي كل من: "وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم، وانضم لهم علي معلول بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا ثم وصل الثنائي محمد مغربي ومصطفي شوبير بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا".

حسم موقف 17 لاعبا

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "موسيماني حسم موقف 17 لاعباً من إجمالي 23 الذين سيتم إرسالهم اليوم لفيفا وهم: "علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعه كريم فؤاد ومحمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني".

وأضاف أن موسيماني سيعقد اجتماعاً اليوم عبر فيديو كونفراس- نظراً لإصابته بكورونا- مع معاونية لحسم باقي القائمة وإن كان محمد الشناوي حارس المرمي قد بات خارج الحسابات الفنية تماماً في البطولة، بالرغم من أن موسمياني يدرس وضع 3 أو4 لاعبين من الدوليين المتواجدين مع المنتخب الوطني في القائمة النهائية لربما يستطيع الإستعانة بهم في المباراة الثانية بمونديال العالم للأندية.

وأوضح المصدر: "هناك رأي داخل الجهاز الفني ينادي بضرورة الاعتماد علي المجموعة المتواجده معهم بالإمارات خاصة في ظل صعوبة ضم اللاعبين المتواجدين مع المنتخب نظراً لتركيزهم الشديد في بطولة أمم أفريقيا وما يعانوه من إرهاق بدني وذهني وبالتالي لن يكون سهلاً عليهم التحول مباشرة من الكاميرون إلي أبوظبي بجانب ضرورة منح الثقة الكاملة للمجموعة المتواجده بالمعسكر الإماراتي ".

وتابع: "موسيماني يريد الاستعانة بأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف ولو في المباراة الثانية بالمونديال خاصة أن محمد عبدالمنعم العائد من الإعارة لم يلعب مع الفريق نهائيا، ولكن تبقى الحسابات الفنية مرتبطة بمواجهة الفراعنة مع الكاميرون اليوم في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية".

سيناريوهان لاعتماد القائمة النهائية

وواصل: "هناك سيناريوهين لموسيماني في اختيار القائمة النهائية التي ستشارك بالمونديال أولها الاعتماد علي اللاعبين المتواجدين معه وبالتالي ستكون القائمة الأقرب هي: "علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، كريم فؤاد ومحمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني وزياد طارق ووليد سيلمان ومحمد محمود ومحمد فخري ومحمد أشرف وحسام حسن".

وأكمل: "أما السيناريو الآخر فهو اختيار 19 لاعب من المتواجدين معه في المعسكر وترك 4 اماكن للاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الوطني وسيكون شكل القائمة الأقرب هي" "علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، كريم فؤاد ومحمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني وحسام حسن ووليد سيلمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف".

ولفت المصدر إلى أن: "حسام حسن لا يزال يخوض برنامجه التأهيلي وهو خارج الحسابات الفنية لمباراة مونتيري بينما شارك محمد محمود في التدريبات الجماعية أمس ولكن هناك صعوبة في الدفع به خلال مباريات بتلك القوة، وشدد أن هناك محاولات جرت خلال الساعات الماضية لإنهاء تجديد جوازات السفر الخاصة بالثنائي محمد نصير وأحمد سيد غريب ولكن مع ضيق الوقت تم الإكتفاء بالمجموعة المتواجدة في البطولة".