حسام حسن يخضع لفحص طبى لتحديد موقفه من مباراة مونتيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يخضع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي أخير غدًا الجمعة، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الأحمر أمام مونتيري المكسيكي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، أن حسام حسن يخضع لجلسات تقوية لعضلات السمانة، ومشيرًا إلى أن استجابته للبرنامج التأهيلي جيدة جدًا.

ومن المنتظر أن يخضع حسام حسن لفحص طبي أخير لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة مونتيري السبت المقبل والمشاركة في المران الجماعي كاملا بداية من غدًا الجمعة.

ويعاني حسام حسن من شد في عضلة السمانة ويؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.