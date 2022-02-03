إيتو عن تصريح "الحرب": سنواجه فريقًا ولاعبًا الأفضل في القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، عن التصريحات التي أدلى بها بشأن وصفه لمباراة نصف نهائي أمم أفريقيا بـ"الحرب".

وكان إيتو اجتمع بلاعبي المنتخب الكاميروني قبل مباراة منتخب مصر لتحفيزهم حيث وصف موقعة نصف النهائي بـ"الحرب".

إيتو قال في تصريحات نقلتها شاشة "إم بي سي مصر" :"توجهت بحديثي للاعبي (الأسود) ولم نعرف وقتها بالمنتخب الذي سنلعب ضده".

وأضاف :"الهدف لم يكن الهجوم على أي دولة لكن لدعم اللاعبين، دولة مثل الكاميرون تنظم بطولة أمم أفريقيا ونحن نريد الوصول لأبعد خطوة".

وتابع :"نحن على بعد خطوة من الوصول للمباراة النهائية".

وتحدث إيتو عن المنتخب المصري وقائد الفريق محمد صلاح، قائلاً :"سنواجه فريقًا من أفضل فرق القارة ويمتلك واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ قارتنا".

وأنهى :"نريد أن نفعل كل شيء لخوض المباراة النهائية، لا يوجد ما يثار من جدل".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره الكاميروني في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر المنتخب السنغالي تحديد هوية المرشح الآخر للمباراة النهائية، حيث استطاع منتخب "أسود التيرانجا" من حجز البطاقة الأولى بالفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1) أمس الأربعاء.