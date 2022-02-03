المنتخب في مواجهة تكسير عظام أمام الكاميرون للعبور للنهائي.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب مصر الأول نظيره الكاميروني فى التاسعة مساء اليوم الخميس، خلال المباراة المقرر إقامتها على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونة ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستمر منافستها حتى السادس من فبراير الجاري، ولا تقبل مواجهة اليوم المرتقبة القمسة على اثنين.

وتبدو مواجهة اليوم بين مصر والكاميرون بمثابة تكسير عظام بين أكثر منتخبين نجحا في الحصول على لقب هذه البطولة على مدار تاريخ الـ32 نسخة الماضية، فالفراعنة تمكنوا من حصدها في سبع مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، بينما توجت الأسود بها في 5 مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، ويصطدم الفراعنة بالأسود لأول مرة في الدور قبل النهائي، إلا أنهما لعبا في المباراة النهائية ثلاث مرات من قبل، نجحت مصر في الفوز بنسختي 1986 و2008، في حين فازت الأسود بنسخة 2017.



يدخل الفراعنة اللقاء منقوصا من عدة غيابات مؤثرة، أولها انتهاء مشوار أحمد حجازي، مدافع الفريق، لإصابته في العضلة الضامة ومغادرته للمعسكر متجها لألمانيا لتلقي العلاج بأحد المراكز الطبية هناك، ليلحق بالثنائي محمد الشناوي، حارس المرمى، وأكرم توفيق، فضلا عن إيقاف مروان داوود، الظهير الأيسر البديل، مباراتين لأسباب تأديبية من الاتحاد الأفريقي «كاف».

ولا تزال الشكوك تحاصر البرتغالي كارلوس كيروش حول مركز حراسة المرمى في مواجهة الكاميرون، خاصة بعد إصابة الشناوي ومن بعده محمد أبوجبل، حارس الفراعنة البديل في العضلة الضامة، إلا أن هناك محاولات لتجهيزه كي يلحق بالمباراة أو سيكون محمد صبحي هو من يحرس مرمى الفراعنة أمام الأسود.

بدوره، استقر «كيروش» على الدفع بمحمود حمدي الونش في مركز قلب الدفاع كبديل لحجازي المصاب، لاسيما أن «الونش» تعافى من الإصابة التي ألمت به في مباراة مباراة غينيا بيساو وأبعدته عن المباريات الثلاث الماضية، غير أن «كيروش» يفاضل حاليا بين حمدي فتحي وأيمن أشرف للدفع بأحد في وسط الملعب بجوار محمد النني وعمرو السولية.

التشكيل المتوقع

ويعول المدرب البرتغالي على محمد صلاح في الناحية الأمامية، خاصة أنه أهم مفاتيح لعب الفراعنة لحسم التأهل للمباراة النهائية، ومن المتوقع أن يلعب المنتخب مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل (محمد صبحي) بحراسة المرمى، وأمامه رباعى خط الدفاع أحمد أبو الفتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وعمر كمال عبد الواحد، وأمامهم ثلاثي بوسط الملعب محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي (أيمن أشرف)، وثلاثي خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الكاميروني اللقاء ساعيا لقطع تذكرة النهائي من بوابة الفراعنة، بعدما قطع مشوارا مميزا في الوصول لهذه المرحلة، إذ تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 وإثيوبيا بنتيجة 4-2 والتعادل مع الرأس الأخضر 1 ـ1، قبل أن تحقق الأسود غير المروضة الفوز في دور الـ16 على جزر القمر بنتيجة 2-1 والإطاحة بجامبيا من ربع النهائي بالفوز بهدفين دون رد.

وتراهن الكاميرون في هذه المواجهة على تألق فينسنت أبو بكر، لاعب النصر السعودي وهداف البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف، والذي يتطلع للوصول لمرمى مصر مثلما حدث في نهائي نسخة 2017، فضلا عن الاعتماد أيضا على كارل إيكامبي، مهاجم ليون الفرنسي، وزامبو أنجويسا، لاعب وسط نابولي الإيطالي، كما تعول الأسود الكاميرونية على أندريه أونانا في حراسة عرينها والخروج بشباك نظيفة على أمل حجز بطاقة التأهل للنهائي واستعادة أمجاد 2017 التي حصوا فيها اللقب على حساب الفراعنة.

موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة لها ومعلق اللقاء



مباراة مصر والكاميرون تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونة ياوندي، ومن المنتظر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max ويعلق عليها علي محمد علي.

ومن المنتظر أن يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي.