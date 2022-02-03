الامارات | الهلال يقدم لاعبه الجديد ديلغادو.. ويعلن قائمته النهائية لمونديال الأندية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقدم لاعبه الجديد ديلغادو.. ويعلن قائمته النهائية لمونديال الأندية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الهلال السعودي أن الجهاز الفني سيعلن غداً عن القائمة النهائية للفريق، التي ستشارك في البطولة، وينتظر فيها الفريق السعودي الفائز من لقاء الافتتاح بين الجزيرة وبيراي التاهيتي، والذي يقام مساء اليوم. من جهة ثانية قدم الهلال لاعبه البرازيلي ميشيل ديلغادو المنضم حديثاً للفريق رسمياً إلى وسائل الإعلام أول من أمس، بحضور فهد بن نافل رئيس النادي. وتتشكل بعثة الفريق بقائمة تضم 30 لاعباً، يتم تقليصهم إلى 23 لاعباً وفقاً للوائح الفيفا المعمول بها في البطولة.

ويكشف الهلال عن برنامجه خلال الـ 48 ساعة المقبلة في أبوظبي، والذي يستهله صباح الغد باجتماع تنسيقي، ثم جلسة تصوير "فيفا" للفريق ظهراً، ثم يتدرب مساءً، بينما يبدأ برنامجه السبت بإجراء فحص كورونا، ثم الاجتماع الفني لمباراته الأولى، ويعقبه المؤتمر الصحافي للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق، قبل التدريب الرئيس والأخير، على استاد محمد بن زايد الذي سيلعب عليه الأحد.

وكانت تدريبات الفريق أول من أمس على ملعبه بالرياض، شهدت عودة المهاجم صالح الشهري، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وتأكد غياب عبد الإله المالكي عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، في لقاء المنتخب السعودي ونظيره الياباني، فيما انتظم مع الفريق اللاعبين الدوليين في التدريبات التي يشارك فيها للمرة الأولى الثنائي محمد العويس وسعود عبد الحميد، اللذان تم التعاقد معهما خلال الانتقالات الشتوية.

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