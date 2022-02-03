الامارات | رسالة نارية من كيروش قبل مباراة مصر والكاميرون تحت عنوان "الحرب"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من كيروش قبل مباراة مصر والكاميرون تحت عنوان "الحرب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة نارية قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها اليوم الخميس، حيث نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري رسالة تحفيزية من المدرب تحت عنوان "الحرب" شجع فيها لاعبي المنتخب الوطني قبل المباراة.

وجاء في رسالة كيروش التي نشرت في حساب الاتحاد المصري بموقع "تويتر": "شباب منتخب مصر، الحرب، الحرب مستمرة من خلف الكواليس، مع كل معانيها الباهظة، والقرارات الغير عادلة ضد فريقنا، نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا".

وأضاف: "الحقيقة هي أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا وإشعال حماسنا لأداء أفضل، ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا، الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط، عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة".

واختتمت الرسالة: "الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئاً للأخرين"، وجاءت الرسالة بتوقيع كارلوس كيروش.

وتأتي الرسالة رداً على رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، الذي كان قد شبه مباراة مصر والكاميرون بالحرب ويجب الفوز بها.

وأضاف كيروش، في مؤتمر صحافي قبل المباراة: “نحترم منتخب الكاميرون ولكننا لا نخاف أحدا الفريقان كتابان مفتوحان .. ولدي 23 لاعبًا عازمون على الفوز”.

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