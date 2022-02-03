تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يفتح استاد أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي أبوابه لمباراة قوية تجمع بين مصر والكاميرون في نصف النهائي كأس أمم أفريقيا 2022.



وكان منتخب مصر تأهل إلى ثمن النهائي من المركز الثاني في مجموعته خلف نيجيريا، قبل أن يتخطى كوت ديفوار والمغرب على التوالي في الأدوار الإقصائية حتى وصل لنصف النهائي.

أما منتخب الكاميرون، فجاء على صدارة المجموعة الأولى، وفاز على جزر القمر في دور الـ16، وعلى جامبيا في ربع النهائي.

بالطبع يرغب العديد من عشاق كرة القدم في مشاهدة الموقعة الأفريقية المرتقبة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون والتي ستكون إحداها متاحة بدون تشفير.

موعد مباراة مصر والكاميرون هو الخميس 3 فبراير/ شباط 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

قناة مفتوحة سيتمكن العشاق من خلالها من مشاهدة مباراة مصر والكاميرون، هي القناة الرياضية الجزائرية.

كذلك يمكن المتابعة من خلال باقة ماكس المدفوعة المقدمة من قنوات بي إن سبورت، والتي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا على قناتي beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2.

تتواجد القنوات الجزائرية الرياضية على مدار النايل سات، ومتواجدة على التردد التالي..

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

شفرة القناة: 1100000000000000

أما قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر والكاميرون، فمتواجدة على القمرين نايل سات وسهيل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي