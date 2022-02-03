لاعب مونتيري: مباراة الأهلي "معقدة".. ونتخيل أنفسنا نرفع الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد إريك أجيري الظهير الأيسر لفريق مونتيري المكسيكي أن مباراتهم ضد الأهلي في كأس العالم للأندية ستكون "معقدة"، مضيفًا أنهم يتخيلون أنفسهم يرفعون كأس المونديال.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره مونتيري يوم السبت المقبل، على أن يلتقي الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي في مباراة نصف النهائي.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لمونتيري، قال إريك: "نتصور أنفسنا أبطالا للعالم ونرفع تلك الكأس، لكننا أيضًا نركز على تقديم مباراة رائعة يوم السبت".

وأضاف: "من الضروري الفوز أمام الأهلي، نحن نعلم أن الأمر يتم خطوة بخطوة وعلينا أن نتخذ الخطوة الأولى".

وتابع: "الفريق يركز بشدة الآن على المباراة الأولى، لدينا دوافع لكننا لسنا قلقون، نحن مشغولون بالظهور بشكل جيد وتقديم أفضل ما لدينا".

وأتم: "لن يكون الأمر سهلاً، فهم (الأهلي) يتنافسون أيضًا في كأس العالم للأندية، المباراة ستكون معقدة ويجب أن نصل إلى أبعد نقطة بأفضل طريقة".