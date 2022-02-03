"ثلاثي هجومي".. تشكيل الكاميرون المتوقع ضد منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة منتخب مصر في إطار نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب الكاميرون المتوقع سيشهد تغيير وحيد في مركز وسط الملعب عن مباراة جامبيا الأخيرة والتي انتهت لصالح "الأسود" بنتيجة (2-0).

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب الكاميرون بالدفع باللاعب بيير كوندي في وسط الملعب على حساب مارتن هونجلا.

أما على المستوى الهجومي سيستمر الثلاثي كارل إيكامبي ونجامالو وفيسينت أبو بكر في قيادة الهجوم.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب الكاميروني بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو - جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي.

خط الوسط: بيير كوندي - فرانك زامبو أنجويسا - أوم جوت صامويل.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي - فينسنت أبو بكر - نجامالو موموي.

المنتخب الكاميرون يمتلك ثنائي هجومي مميز في البطولة حيث يتصدر أبو بكر ترتيب هدافي المسابقة بستة أهداف، ويأتي إيكامبي في المركز الثاني بخمسة أهداف.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر والكاميرون سيواجه منتخب السنغال في المباراة النهائية والمقرر لها مساء الأحد المقبل، حيث صعد منتخب "أسود التيرانجا" للمشهد الختامي بالفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).