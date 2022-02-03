قناة مجانية "عبر نايل سات" تعلن نقل مباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت قناة "الجزائرية الأرضية" نقل مباراة مصر والكاميرون في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا.

ويستعد مصر لمواجهة الكاميرون اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ويأتي تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت الجزائرية الأرضية قامت ببث مباراة مصر مع كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم، إلا أنها لم تقم بنقل لقاء دور الثمانية ضد المغرب.

يُذكر أن التلفزيون الجزائري اتجه لبث مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب الجزائر المسابقة من الدور الأول.