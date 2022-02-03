تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وضع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الكاميرون، في إطار نصف النهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

كيروش لم يستقر حتى الآن على مركزين وهو الخط الدفاعي وتحديدًا بديل أحمد حجازي والذي تعرض للإصابة في مباراة المغرب الماضية.

وينتظر المدير الفني البرتغالي موقف اللاعب محمود حمدي "الونش" والذي غاب في آخر ثلاث مباريات بداعي الإصابة عندما تعرض بشد في العضلة الأمامية خلال مواجهة غينيا بيساو في مرحلة المجموعات.

وفي حالة عدم جاهزية "الونش" سيلجأ كيروش إلى ورقة أيمن أشرف ليشارك في الدفاع بجانب محمد عبد المنعم.

أما المركز الثاني الذي لم يحسمه كيروش وهو في وسط الملعب حيث ينتظر مدرب منتخب مصر موقف اللاعب حمدي فتحي والذي غاب عن مباراة المغرب بداعي الإصابة.

وأصيب فتحي بإجهاد في العضلة الضامة خلال مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 بكأس الأمم.

وفي حالة عدم جاهزية حمدي فتحي سيكون البديل محمود حسن "تريزيجيه" ليشارك في وسط الملعب بجوار الثنائي محمد النني وعمرو السولية.

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" أو أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي أو محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة المنتخب المصري والكاميروني نظيره السنغالي في المباراة النهائية والتي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال وصل لنهائي كأس الأمم للنسخة الثانية على التوالي عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1) مساء أمس الأربعاء.