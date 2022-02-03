مصر والكاميرون.. تعرف على أبرز مباريات الخميس بالقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام مساء اليوم الخميس مباريات هامة في مختلف المسابقات لعل أبرزها مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني في دور نصف النهائي، بعد فوز منتخب "الفراعنة" على المغرب مساء الأحد الماضي بنتيجة (2-1).

ويسعى المنتخب المصري إلى الوصول للمباراة النهائية ومواجهة المنتخب السنغالي والذي تغلب مساء أمس الأربعاء على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المقرر أن ينطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية والتي تنظمها الإمارات بمواجهة بين الجزيرة الإماراتي وبيراي بطل تاهيتي.

هذه النسخة تشهد مشاركة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا حيث سيبدأ مشواره المونديالي يوم السبت المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس أمم أفريقيا

الكاميرون × مصر.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

- كأس العالم للأندية

الجزيرة × بيراي .. الموعد 6:30 مساءً.. القنوات الناقلة SSC7 HD.

- كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بلباو × ريال مدريد .. الموعد 10:30 مساءً.. القنوات الناقلة Premier Sports 1 HD.