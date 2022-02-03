الامارات | دبي تستعد للجولة الأولى لـ «الكايت سيرف» السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد للجولة الأولى لـ «الكايت سيرف» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ جميرا السبت والأحد المقبلين انطلاق الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف)، وتعد واحدة من ثلاث محطات في الموسم الجاري، كما أنها فاتحة أنشطة اتحاد الشراع الحديث عقب تشكيله الجديد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان. وينظم المنافسات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء للموسم الخامس على التوالي.

وتشمل المنافسات ثلاث مسابقات، هي: «هايدروفويل» و«توين تيب» و«الألعاب الحرة»، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين.

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