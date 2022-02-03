الامارات | الجزيرة يطلق شارة «مونديال أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يطلق شارة «مونديال أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق الجزيرة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة غامضة أمام فريق بيراي التاهيتي في الدور الأول عند الساعة 8:30 مساءا على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يستدعي «فخر أبوظبي» ذكريات مشاركته التاريخية في نسخة 2017 عندما تأهل إلى نصف النهائي والتقى مع ريال مدريد، قبل أن ينهي مشواره بحلوله في المركز الرابع.

ويواجه الجزيرة «المجهول» أمام فريق بيراي التاهيتي القادم من وراء المحيطات بحكم موقع تاهيتي في منتصف المحيط الهادئ تقريباً، إذ يشارك الفريق الذي تم تأسيسه في 1929 للمرة الأولى في تاريخه في مونديال الأندية بعدما حل بيراي بديلاً لأوكلاند سيتي النيوزلندي في مونديال الأندية، عقب تأكيد أوكلاند سيتي، صعوبة سفره والعودة إلى بلاده في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة في نيوزيلندا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتأهب الجزيرة لتجاوز عقبة بيراي والتأهل إلى الدور الثاني إذ سيواجه بطل آسيا الهلال السعودي، بينما ستكون المواجهة الأكثر إثارة أمام بطل أوروبا، تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

واستعد «فخر أبوظبي» جيداً لمونديال الأندية خصوصاً أن الفريق حصل على راحة وصلت إلى 19 يوماً منذ مواجهته لفريق الوحدة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة التي فاز بها «العنابي» بهدفين مقابل هدف، إذ انضم، أمس، اللاعبون الدوليون إلى الفريق عقب عودتهم من طهران بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر دفعة معنوية، عقب عودة الهداف التاريخي ونجم الفريق على مبخوت إلى الفريق، بعد غيابه فترة طويلة عن التدريبات والمباريات، إذ يأمل جمهور الجزيرة أن يصبح مبخوت في كامل جاهزيته وأن يقود هجوم «فخر أبوظبي» في مونديال الأندية.

في المقابل يسعى فريق بيراي التاهيتي إلى تحقيق مفاجأة في مشاركته الأولى، إذ رغم أن النادي تأسس عام 1929، لكنه لم يكن معروفاً خارج اتحاد أوقيانوسيا للكرة، قبل أن يختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمشاركة في مونديال الأندية.

ويمتلك الفريق التاهيتي تاريخاً قارياً جيداً، باحتلاله المركز الثاني في دوري أبطال أوقيانوسيا عام 2006، والتتويج مرتين عامي 2001 و2007، بلقب كأس المحيط الهادي، كما يملك العديد من الإنجازات المحلية المتمثلة في فوزه 10 مرات بلقب الدوري التاهيتي، و6 مرات ببطولة الكأس، ويحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري، ويقود الفريق المدرب الوطني نيا بينيت، ولكنه يفتقد في المونديال، 7 عناصر لتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، علماً أن الفريق خاض آخر مباراة له في 23 يناير الماضي في الدوري المحلي أمام فينوس ماهيتا وفاز الأخير بهدفين مقابل هدف.

• تلقى الجهاز الفني للجزيرة دفعة معنوية عقب عودة الهداف التاريخي ونجم الفريق على مبخوت، بعد غيابه فترة طويلة عن التدريبات والمباريات.

• 19 يوم راحة حصل عليها فريق الجزيرة قبل المشاركة في مونديال الأندية.

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