الامارات | حيواني مدرباً لفريق الشارقة لكرة اليد لـ «ولاية ثالثة».. هدفه «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن حيواني مدرباً لفريق الشارقة لكرة اليد لـ «ولاية ثالثة».. هدفه «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة التعاقد رسمياً مع الجزائري سفيان حيواني مدرباً لفريق كرة اليد، خلفاً للمصري هاني الفخراني الذي انتهت علاقته مع النادي بالتراضي. وشكر عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، في بيان صحافي، المدرب المصري على جهوده وإنجازاته خلال الفترة السابقة، وأكد أن التعاقد مع حيواني يأتي من أجل مواصلة مسيرة التفوق للفريق، قائلاً إن المدرب الجديد يمتلك خبرات كبيرة ومعرفة سابقة باللاعبين والفريق.

وتعد هذه التجربة الثالثة للمدرب حيواني مع الشارقة، حيث قال في تصريح صحافي: «سبق لي تدريب الشارقة في فترتين سابقتين، موسمي 2015-2016 و2018-2019، وأنا سعيد بالعودة مجدداً إلى قلعة (الملك) في تجربة ثالثة، وأشكر إدارة الألعاب الجماعية في النادي على الثقة والحرص على عودتي للفريق».

وأضاف: «بدأنا سوياً مشروع عودة الفريق لمنصات التتويج موسم 2016، حين توجنا بلقب كأس نائب رئيس الدولة للمرة الأولى بتاريخ النادي، في محطة شكلت بداية حقبة هيمنة «يد الملك» على الألقاب المحلية، وأنا متعطش لقيادة هذا الفريق لاستكمال المشروع مع الجيل الحالي من اللاعبين المميزين الذين أعرفهم جيداً».

وتابع: «من المؤكد أن لكل مرحلة ظروفها الخاصة، والجميع يعلم تأثير الجائحة على اللعبة في ظل غياب الاحتكاكات الخارجية، وانعكاس ذلك على ارتفاع نسق وخبرات اللاعبين، إلا أننا سنعمل مع إدارة النادي على تدارك الأمر خلال الفترة المقبلة، بطموح حصد الفريق لقب الأندية الآسيوية الذي أعتبره أهم أهدافي، خصوصاً أنني كنت على رأس الجهاز الفني حين حصد الشارقة أول ألقابه الخارجية وهو الفوز بكأس السوبر الإماراتي البحريني في 2019».

وتوج المدرب الجزائري سابقاً مع الشارقة بسبعة ألقاب، بينها لقبان في بطولة الدوري العام، وبطولات الكأس المختلفة، بجانب السوبر الإماراتي البحريني وبرونزية «آسيا» للأندية مرتين.

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