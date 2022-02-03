الامارات | الشارقة مع كوزمين.. 6 تغييرات أعادت «الملك» بقوة إلى المنافسة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة مع كوزمين.. 6 تغييرات أعادت «الملك» بقوة إلى المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رياضيون أن المدرب الروماني أولاريو كوزمين نجح في تغيير فريق الشارقة نحو الأفضل بشكل واضح وجلي، منذ توليه تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، حيث لم يتعرض لأي خسارة معه حتى الآن بعد أن لعب 10 مباريات في كل المسابقات، فاز في ست وتعادل في أربع. وقالوا في حديث لـ«الإمارات اليوم» إن الشارقة بعد ختام الدور الأول لدوري «أدنوك» للمحترفين استعاد قوته وبات من أقوى المرشحين للقب، مع فرق العين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة.

وشددوا على أن كوزمين أحدث ستة تغييرات ملحوظة في الفريق أعادته إلى المنافسة، وتتمثل في تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ما بات يعرف بـ«المهاجم الوهمي»، كما منح جميع اللاعبين دفعات معنوية ونفسية وحرية وثقة أكبر في أنفسهم ووظف إمكانات كل واحد بما يخدم الفريق، كما أن الشارقة بات يتميز بالأداء الجماعي في كل خطوطه، والتنظيم الدفاعي الجيد، وبناء الهجمات السريعة، وتحويل بعض اللاعبين ومنهم البرازيلي كايو إلى أوراق رابحة.

وقال لاعب المنتخب وفريق الشارقة السابق، المستشار سالم حديد: «كوزمين صارت لديه بصمة واضحة، فقد رأينا كايو يقوم بأدوار كثيرة، يسجل ويصنع، وهذا لم يكن يظهر في السابق، لأن اللاعب الآن حصل على ثقة في النفس وحرية في اللعب، وهذا يشمل جميع اللاعبين».

وشدد على أن «كوزمين نجح في تمكين الشارقة من الاستفادة من الأدوات المتوفرة له، فلاعب مثل ميلوني كان احتياطياً، وأصبح مع كوزمين من اللاعبين الأساسيين».

بدوره، قال مدرب البطائح السابق التونسي نورالدين العبيدي إن «أهم التغييرات الفنية التي قام بها كوزمين في الفريق، سرعة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، واستغلال الكرات الثابتة في الهجوم، بجانب أدوار تكتيكية للاعبَي الارتكاز شوكوروف وماجد راشد، ما مكن الفريق من تحقيق توازن دفاعي وهجومي، وبناء اللعب من الخلف». وأضاف: الفريق أصبح أكثر حضوراً ذهنياً وبدنياً، وبالتالي أكثر شراسة جماعياً».

وقال الدولي السابق حسين غلوم إن «كوزمين عرف كيف يوظف إمكانات اللاعبين بشكل سليم، من ذلك أن لاعبين لم يكونوا يحصلون على فرصة جيدة سابقاً، باتوا الآن أكثر تألقاً». وتابع: «الكل لاحظ أن الفريق تغير بنسبة 180 درجة منذ تولي كوزمين المهمة».

التغييرات الـ 6

1- تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ما يعرف بـ«المهاجم الوهمي».

2- منح جميع اللاعبين دفعات معنوية ونفسية وحرية وثقة أكبر.

3- توظيف إمكانات كل لاعب بشكل سليم.

4- فريق الشارقة بات يتميز بأداء جماعي في كل خطوطه.

5- التنظيم الدفاعي الجيد وبناء الهجمات السريعة.

6- تحويل لاعبين إلى «أوراق رابحة»، أبرزهم البرازيلي كايو.

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