اخبار الرياضه

الامارات | كأس «بنتلي الإمارات» للبولو تصل إلى محطة دور الأربعة

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس «بنتلي الإمارات» للبولو تصل إلى محطة دور الأربعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة كأس (بنتلي الإمارات 2022 للبولو) اليوم، مباراتي الدور قبل النهائي، حيث من المقرر أن يلتقي فريق الحبتور مع فريق الشيخة عليا آل مكتوم، فيما يواجه فريق الإمارات فريق «زيدان». وتقام المنافسات على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وتعد اللجنة المنظمة برنامجاً حافلاً للختام، ويتوقع أن يتضمن عرضاً لأصحاب سيارات بنتلي الإمارات، وعرضاً لحملة الأعلام وعروضاً موسيقية وأكروباتية وألعاباً نارية، وأموراً أخرى كثيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا