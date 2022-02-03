الامارات | كأس «بنتلي الإمارات» للبولو تصل إلى محطة دور الأربعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس «بنتلي الإمارات» للبولو تصل إلى محطة دور الأربعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة كأس (بنتلي الإمارات 2022 للبولو) اليوم، مباراتي الدور قبل النهائي، حيث من المقرر أن يلتقي فريق الحبتور مع فريق الشيخة عليا آل مكتوم، فيما يواجه فريق الإمارات فريق «زيدان». وتقام المنافسات على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وتعد اللجنة المنظمة برنامجاً حافلاً للختام، ويتوقع أن يتضمن عرضاً لأصحاب سيارات بنتلي الإمارات، وعرضاً لحملة الأعلام وعروضاً موسيقية وأكروباتية وألعاباً نارية، وأموراً أخرى كثيرة.

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