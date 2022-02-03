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الامارات | الأهلي يوافق على وجود بدر بانون في مونديال الأندية

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على وجود بدر بانون في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق مدير الكرة بفريق الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، على تلبية رغبة مدافع الفريق بدر بانون بوجوده في معسكر الفريق بالإمارات، استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم في أبوظبي. وقال بيان صحافي: «حرص بدر بانون على استئذان مدير الكرة للالتحاق بمعسكر الفريق في الإمارات لمؤازرة زملائه بداية من المباراة الأولى أمام أف سي مونتيري».

ولن يكون بدر بانون ضمن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية لعدم اكتمال شفائه من أعراض «». وذكر بيان صحافي أن الجهاز الفني للأهلي، خصص فقرة من التدريب علي ركلات الجزاء، تحسباً للجوء إليها في مواجهة مونتيري المكسيكي، بافتتاح مشوار الفريق بالبطولة، في المران الذي أقيم على ملعب الكريكيت بأبوظبي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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