الامارات | رقم وطني للمنصوري في كأس الإمارات للقوس والسهم

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وطني للمنصوري في كأس الإمارات للقوس والسهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الرابعة لكأس الإمارات للقوس والسهم، التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي المدام، تسجيل رقم وطني جديد تحت 18 سنة، من قبل الرامي سالم المنصوري من نادي المدام، والخاص بمسافة 60 متراً وهو (720/611)، حيث نال جائزة «مكافأة الرقم» المخصصة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وشهد المنافسات، وقام بتتويج الفائزين رئيس الاتحاد الدكتور سعيد الكعبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news