الامارات | راشد بن حميد يعلن جاهزية الملاعب لمونديال الأندية.. وصلنا إلى المستوى المطلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يعلن جاهزية الملاعب لمونديال الأندية.. وصلنا إلى المستوى المطلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، خلال زيارته التفقدية أمس، على ملاعب البطولة المستضيفة للحدث العالمي، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 12 الجاري.

وقال بيان صحافي: «بدأت الجولة الاستطلاعية من استاد آل نهيان، حيث اطلع رئيس اللجنة العليا على الإمكانات كافة، واطمأن على سير الاستعدادات لاستضافة أبوظبي للنسخة الخامسة من مونديال الأندية».

واستمع الشيخ راشد بن حميد، من عضو مجلس الإدارة بنادي الوحدة عبدالله سالم، إلى شرح حول استعدادات النادي لاستقبال أربع مباريات بالبطولة، فيما قدم خلف سالم مدير إدارة المنشآت والتراخيص في مجلس أبوظبي الرياضي تصوراً تفصيلياً حول آخر الاستعدادات والتجهيزات بالنادي لاستضافة مباريات المونديال، خصوصاً أن الجزيرة والهلال يخوضان المباريات على ملعب محمد بن زايد.

وأبدى الشيخ راشد بن حميد سعادته بالجولة التفقدية وزيارة ملعبي آل نهيان ومحمد بن زايد، وقال: «اللجنة قامت بدور كبير في التحضيرات لاستضافة الإمارات وأبوظبي للنسخة الخامسة من البطولة الكبرى، والتحضيرات تسير على قدم وساق، حتى وصلنا إلى المستوى المطلوب من الاتحاد الدولي والمتطلبات التحضيرية المحددة لاستضافة حدث بهذا القدر».

وأكد الشيخ راشد بن حميد على تميز العلاقات الإماراتية مع الشركاء وتحديداً الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقال: «الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة البطولات الكبرى في السنوات الماضية، وتحديداً كأس العالم، ومجلس أبوظبي الرياضي يقوم بدور كبير في حسن تنظيم النسخ السابقة وهذه النسخة ستكون على مستوى عالٍ بشكل يفوق تطلعات وتوقعات اللجان المنظمة والاتحاد الدولي».

وتمنّى رئيس اتحاد الكرة حضوراً جماهيرياً كبيراً وأن يستمتع الجميع، متمنياً تجربة متميزة للفرق المشاركة والحضور القوي لدولة الإمارات، مؤكداً أن الجميع هنا سيقوم بدوره تجاه البطولة التي تحظى بمشاهدة كبيرة على مستوى العالم.

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