الامارات | «مجلس دبي» يبحث التعاون مع «دي بي وورلد العالمية» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس دبي» يبحث التعاون مع «دي بي وورلد العالمية» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي سبل تعزيز التعاون مع جولة «دي بي وورلد العالمية» للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، والبطولات العالمية التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء أمين عام المجلس سعيد حارب، مع المدير التنفيذي لجولة «دي بي وورلد» في الشرق الأوسط توم فيلبس، وبحضور عدد من المسؤولين.

وقدم مسؤولو الجولة الأوروبية وبطولة موانئ دبي العالمية الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم الذي يقدمه المجلس لبطولات الغولف المقامة في إمارة دبي. وتعرف وفد الغولف خلال الزيارة إلى مرافق المجلس وعمل الإدارات والأقسام، كما قدّم المدير التنفيذي للجولة فيلبس هدية تذكارية من «دي بي وورلد» للغولف إلى مجلس دبي، تقديراً لجهود المجلس ودعمه للبطولة وتعزيز مكانتها العالمية.

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