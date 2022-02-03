الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحيمي

ذكرت وسائل إعلام في المغرب، أن إدارة نادي العين فاجأت بعثة منتخبها الأول التي كانت موجودة في الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، بإرسال طائرة خاصة للمهاجم سفيان رحيمي لعودته إلى الإمارات، إذ نشرت صحف ومواقع مغربية صورة للاعب وهو داخل الطائرة.

انتقادات

تعرض أحد أندية المحترفين لانتقادات كبيرة من جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم القيام بإتمام تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم حاجة الفريق الماسة إلى دعم بعض المراكز.

مغادرة

رفض لاعب مقيم، سبق له اللعب لأحد الأندية التي فازت بدرع الدوري مغادرة فريقه الذي يحتل مركزاً متأخراً في دوري الدرجة الأولى، شعوراً منه بالمسؤولية ولمساعدة فريقه لكي يستعيد مكانته المرموقة بين أندية الهواة.

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