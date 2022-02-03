أول تعليق من ساديو ماني على احتمالية مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق النجم السنغالي ساديو ماني، على مواجهته المحتملة أمام زميله بنادي ليفربول، محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، حال تأهل الفراعنة إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وقال ماني، في تصريحات صحفية،: "لا أدرى ما إذا كنت سأواجه محمد صلاح في النهائي بكل تأكيد سنواجه إما مصر أو الكاميرون".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي: "كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، منتخب بوركينا فاسو تسببوا لنا في الكثير من المشاكل لكن كنَّا هادئين وانتظرنا لحظتنا، اعتقد اننا كنا نستحق الفوز اليوم".

وكان المنتخب السنغالي قد نجح في التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "أحمد أهيدوجو"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وبهذه النتيجة، ينتظر منتخب السنغال الفائز من مباراة مصر ضد الكاميرون المقرر اقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبذلك تتأهل السنغال إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد تأهلهم في البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019، وخسرتها السنغال امام الجزائر بنتيجة 1-0.