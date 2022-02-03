ONtime sports تعرض فيديو لحظة اقتحام طائرة «درون» مران منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

عرضت قناة "ONtime sports" مقطع فيديو لحظة اقتحام طائرة مسيرة "درون" مران المنتخب المصري.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، قد قرر إيقاف مران المنتخب مساء الأربعاء، وذلك بعدما لاحظ وجود طائرة بدون طيار تحلق في السماء بصورة متكررة في أثناء المران، ليس لها أي علاقة ببعثة المنتخب.

وأفادت وسائل إعلامية بأن أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب لاحظ تواجد طائرة كاميرا صغيرة تحلق فوق أرجاء ملعب تدريب الفريق.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، فإن مسئولو اتحاد الكرة يستعدون لتقديم شكوى لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتحقيق في هذه الواقعة، ومعرفة من المسئول عن هذه الطائرة التي تسجل تدريبات المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد تغلبه على نظيره المغربي بهدفين لهدف، فيما تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ذاته بعد فوزه على جامبيا بهدفين نظيفين.