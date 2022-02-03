عامر حسين: نطالب بالعدالة التحكيمية.. ونُحضر طعنًا ضد عقوبات "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الحديث عن العدالة في الكرة هو أمر من بديهيات اللعبة ولا يحتاج لحديث.

وأضاف حسين، في تصريحات لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد يوم أمس الأربعاء:"أتمنى أن كل الأمور تتغير وأيام عيسى حياتو حين كنا نُلاعب الكاميرون كان التحكيم عادلاً جدًا وأتمنى حكام الـ VAR يعطون كل منتخب حقه؛ فنُطالب بحقنا وأن يحصل اللاعبون على الأمان داخل الملعب وتُقام المباراة في جو رياضي".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكاميروني ـ صاحب الأرض ـ اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وردً عضو مجلس اتحاد الكرة على العقوبات التي وقعها الاتحاد الأفريقي ضد الاتحاد والمنتخب بقوله:"نُحضر طعنًا ضد العقوبات التي وُقعت علينا ونبرر لماذا تأخر المدرب على المؤتمر الصحفي ليتم إرسالها للاتحاد الأفريقي".

وأتم عامر حسين حديثه بالتطرق للمنافسات المحلية بقوله:"إعداد الجدول كان صعبًا جدًا فأبطال أفريقيا يلعبون يوم السبت غالبًا والكونفدرالية الأحد، وللتوفق بين المباريات يكون صعب جدًا ونضع كافة الاحتمالات، الأهلي والجونة ستُؤجل لأن الأهلي لديه مباراة يوم 18 فبراير من بختنا السيء وهي مباراة الهلال السوداني وبالتالي لايوجد فرصة".