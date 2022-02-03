اتحاد السلة: هناك عرضًا من ليبيا بمعاملة لاعبيهم معاملة المصري والعكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس اتحاد كرة السلة، مجدي أبو فريخة، عن وجود عرض من نظرائهم في ليبيا لمعاملة اللاعب الليبي في مصر معاملة المصري والعكس.

وقال أبو فريخة، خلال مداخلة ببرنامج الماتش على فضائية صدى البلد، يوم أمس الأربعاء:"الاتحاد الليبي لكرة السلة عرض علينا أن نُعامل اللاعب الليبي في مصر كمصري والعكس أيضًا في ليبيا وسنعرض الأمر على مجلس الإدارة".

وتطرق رئيس اتحاد كرة السلة، لملف تجنيس لاعب لصفوف المنتخب المصري، بقوله:" الاتحاد الدولي لكرة السلة يُتيح لكل دولة تجنيس لاعبًا لايكون قد شارك مع منتخب بلاده في بطولة دولية ولايوجد مشاكل بينه وبين دولته وكل الدول تجنس وسنُعلن عن اللاعب الذي سنجنسه قريبًا".