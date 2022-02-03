بالصور.. رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدوري حتى نهاية الدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن جدول مباريات الدوري حتى نهاية الدور الأول.

وتنتهي مباريات الدور الأول من بطولة الدوري في 1 مايو المقبل.

وقررت رابطة الأندية إقامة المباراة المؤجلة بين الأهلي وبيراميدز، يوم 8 مارس المقبل.

وتم تحديد الفترة من 14 إلى 17 مارس المقبل، لإقامة دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسيشهد جدول الدوري فترة توقف في الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل، لإقامة معسكر وخوض مباراتي منتخب مصر أمام السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء جدول الدوري حتى نهاية الدور الأول كالتالي: