اتحاد الكرة يستأنف ضد عقوبات "كاف".. ويؤكد: الطرق المغلقة السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف ضد عقوبات الاتحاد الإفريقي "كاف" الصادرة ضد منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وكان "كاف" قد وقع عدة عقوبات من بينها غرامة 100 ألف دولار بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب في ربع النهائي.

وفي تصريحات لقناة الحياة قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاستئناف حدث بالفعل، مشيراً إلى أن مصر سددت رسوم التظلم البالغة 6 آلاف دولار أمريكي.

وأضاف الكومي :"الغياب عن المؤتمر الصحفي سببه غلق الطرق المؤدية إلى الملعب بالكامل، فهذا أمر لا دخل لمصر به".

وتابع الكومي :"كيف توقع مثل هذه العقوبات على منتخب مصر وهو الفريق الفائز وليس من مصلحته ارتكاب أي مخالفات بعد المباراة".

وأنهى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري :"الجميع في المنتخب يتحلى بالإصرار والعزيمة من أجل تحقيق الفوز على الكاميرون والتأهل للمباراة النهائية".