مصر تقبل حرب الكاميرون في صراع الماضي والحاضر والمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تلفظ بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية المقامة بالكاميرون أنفاسها الأخيرة، حيث انتهت كل مبارياتها باستثناء 3 مباريات فقط، سيلعب منتخب مصر اثنين منها.

مصر ستلعب ضد الكاميرون في نصف النهائي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة السنغال التي أطاحت بمنتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الأول وفازت عليها بنتيجة (3-1).

الحرب والثأر

أثار صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الجدل باعتبار مواجهة بلاده في نصف النهائي حربا يجب أن يخوضها الفريق من أجل الانتصار، مشددا على وصف حرب أكثر من مرة.

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر رد على إيتو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وقال إن الحرب الحقيقية هي حماية من يموتون على أبواب الملعب، في إشارة إلى تقصير الكاميرون في حماية الجماهير الذين لقوا حتفهم قبل مواجهة أصحاب الأرض ضد جزر القمر في دور الستة عشر بالبطولة.

المعلق التونسي عصام الشوالي كتب على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر مستعدة للحرب مع الكاميرون، وهي لها، في رد جديد من الإعلام العربي على تصريحات إيتو التي قوبلت بغضب.

منتخب مصر لا يفكر في الحرب بقدر تفكيره في الثأر من هزيمة نهائي بطولة 2017 أمام الكاميرون وخسارة فرصة التتويج باللقب الثامن، ومنح المنافس المباشر على الزعامة التاريخية اللقب الخامس.

الماضي

تتفوق مصر على الكاميرون في المواجهات التاريخية، حيث فاز الفراعنة بـ15 مباراة، مقابل 6 انتصارات للكاميرون، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

الفريق المصري خلّف ذكريات سيئة للكاميرون بعد التتويج على حسابها باللقب مرتين في النهائي، عامي 1986 و2008، لكن الأسود انتزعوا لقب 2017 من الفراعنة.

الحاضر

منتخب مصر أثبت أنه أحد أفضل منتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على اثنين من المرشحين للظفر باللقب، الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد التعادل السلبي، ثم التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.

بينما تصدر منتخب الكاميرون مجموعته وهزم جزر القمر وجامبيا في ثمن وربع النهائي، لتعد مواجهة الفراعنة هي أول مواجهة كبرى يخوضها، باستثناء لقاء الافتتاح أمام بوركينا فاسو التي ستلعب على المركز الثالث مع الخاسر من موقعة مصر والكاميرون.

المستقبل

مصر فازت بكأس الأمم الإفريقية 7 مرات، لتنفرد بلقب زعيم القارة التاريخي، بعد أن كانت متعادلة مع الكاميرون وغانا من قبل، برصيد 4 بطولات لكل منهما حتى عام 2006.

ثلاثية مصر التاريخية أعوام 2006 و2008 و2010 منحتها الانفراد بلقب البطل التاريخي وتوسيع الفارق مع الكاميرون وغانا إلى 3 ألقاب، لكن قلص الأسود الفارق ببطولة 2017 على حساب الفراعنة، والتي لو فازت بها مصر لأصبح الفارق 4 ألقاب مع الأسود والنجوم السوداء.

مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي تعد صراعا على الزعامة التاريخية للقارة، لأن فوز مصر سيمنع الكاميرون من تقليص الفارق، وسيزيد فرصها في الفوز باللقب الثمان لتوسيع الفارق من جديد.

أما فوز الكاميرون ثم التتويج بالبطولة في النهائي على حساب السنغال سيمنحها اللقب السادس، ليصبح الفارق مع مصر بطولة واحدة فقط، ويزيد التهديد للفراعنة على لقب البطل التاريخي للقارة.

بطاقة المباراة

الحدث: نصف نهائي أمم إفريقيا

التاريخ: 3 فبراير 2022

التوقيت: 09:00 مساء بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

الملعب: استاد أوليمبي - الكاميرون