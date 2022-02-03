الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر كيروش لمواجهة الكاميرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الامم الأفريقية.

ويلتقي الفراعنة أمام الأسود في تمام التاسعة مساء الخميس، على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ومازال يدرس كيروش مركزين في وسط الملعب وقلب الدفاع وفقا للحالة الفنية والطبية للثنائي محمود حمدي الونش، وحمدي فتحي.

وأصيب الونش بشد في العضلة الأمامية خلال مواجهة مصر وغينيا بيساو، فيما أصيب حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة خلال مواجهة كوت ديفوار بثمن نهائي كأس الأمم.

وفي حالة عدم جاهزية الونش بشكل كامل سيدفع كيروش بايمن أشرف في قلب الدفاع، فيما ينتظر محمود حسن تريزيجية موقف إصابة حمدي فتحي تمهيدا للدفع به أساسيا بجانب محمد النني وعمرو السولية في وسط الملعب.

وفي حالة الدفع بحمدي أساسيا سيقوم بدور اللاعب وسط المدافع وأمامه الثنائي السولية، وتريزيجية، أما في حالة عدم البدء بحمدي فتحي، سيلعب النني لاعب وسط ارتكاز، وأمامه الثنائي السولية وتريزيجية.

وشارك محمد أبو جبل حارس المرمى في مران الأربعاء كاملة، ليصبح جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة أساسيا في مباراة الكاميرون.

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عمر كمال، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود حمدي الونش (أيمن أشرف)، وأحمد فتوح

الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي (محمود تريزيجية)

الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.