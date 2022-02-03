الزمالك يُعلن قيد 7 لاعبين جُدد بقائمته الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، قيد 7 لاعبين جدد في قائمته التي سيخوض بها منافسات النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن قيد اللاعبين تم في الساعات القليلة الماضية بعد مشاورات بين إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور و الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأنهى النادي إجراءات قيد كل من عمر السعيد والإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم والحارس الصاعد السيد عطية وحسام أشرف وماجد هاني ومحمد طارق في القائمة الأفريقية .

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد " كاف" يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.