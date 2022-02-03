السنغال تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب بوركينا فاسو





تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، بعد تخطيه منتخب بوركينا فاسو 3-1 في نصف النهائي على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.



وسجل لمنتخب السنغال، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عبدو ديالو 70 وزميله في الفريق الباريسي إدريسا غاي 76، ونجم نادي ليفربول ساديو ماني 87 فيما وقع على هدف بوركينا فاسو الوحيد إبراهيم بلاتي توري 82.



وتنتظر أسود التيرانغا في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الكاميرون ومصر والتي ستجري غداً الخميس.



وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب السنغال إلى النهائي والثاني على التوالي.



وخسرت السنغال نهائي نسخة 2002 في مالي ضد الكاميرون بركلات الترجيح.



كما خسرت النهائي الثاني لها في نسخة 2019 في مصر ضد منتخب الجزائر 1-0.



فشل منتخب "الخيول" الذي يلهث بدوره خلف اللقب الأول في تاريخه، في بلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد الأول عام 2013 في جنوب إفريقيا عندما خسر أمام نيجيريا 0-1.



وخاضت بوركينا فاسو دور الأربعة للمرة الرابعة بعد 1998 على ارضها عندما حلت رابعة و2017 في الغابون عندما حلت ثالثة و2013 عندما حلت وصيفة.



وكاد مدافع نانسي الفرنسي ساليو سيس يفعلها بعد مجهود فردي من الجهة اليسرى تلاعب من خلاله بدفاع بوركينا فاسو وانهاه بتسديدة قوية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر (15)، وأخرى خادعة لكوياتيه إثر تمريرة عرضية فطن لها الحارس البوركينابي هيرفيه كوفي (16).



ورد تراوري بتسديدة ضعيفة من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من لاعب وسط كيفيلي-روان غوستافو سانغاريه خلف الدفاع (17).



وجرب ماني حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس كوفي (17)، ثم رأسية لديينغ بجوار القائم الايمن (27).



واحتسب الحكم الإثيوبي بابلاك تيسيما ركلة جزاء للسنغال عندما تعرض كوياتيه إلى العرقلة من حارس المرمى كوفي الذي خرج لابعاد كرة عرضية من أمام اللاعب السنغالي قبل أن يعدل عن قراره عقب اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (30).



وتعرض كوفي إلى الإصابة عقب هذا الالتحام كون كوياتي سقط فوقه فترك مكانه الى سفيان فريد ويدراوغو (36).

وأنقذ حارس مرمى تشلسي الانكليزي إدوار مندي مرمى السنغال من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية قريبة لبانديه الى ركنية (39).



واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للسنغال في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول إثر لمسة يد على مدافع باير ليفركوزن الألماني إدمون تابسوبا إثر تسديدة للاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي إدريسا غاي، لكن ألغاها مرة أخرى بعد اللجوء الى الـ"VAR".



وتدخل القائد مدافع نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي في توقيت مناسب لقطع كرة من أمام تراوريه المتوغل داخل المنطقة (56).



وأثمر الضغط السنغالي هدفاً عندما استغل ديالو كرة مقصية لكوليبالي إثر ركلة ركنية فهيأها لنفسه على مسافة قريبة وسددها بيمناه داخل المرمى (70).



وعززت السنغال تقدمها عبر غاي الذي استغل كرة من مانيه خطفها من المدافع دايو فتابعها بيمناه داخل المرمى (76).



وقلصت بوركينا فاسو الفارق عبر بلاتي توريه عندما تلقى كرة عرضية من تراوريه وتابعها بركبته على يسار مندي (82).



ووجه ماني الضربة القاضية لبوركينا فاسو عندما سجل الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة تلقى على إثرها كرة خلف الدفاع من البديل جناح واتفورد الإنكليزي اسماعيلا سار فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (87).



وهو الهدف الثالث لماني في البطولة.



(بي ان سبورت)

