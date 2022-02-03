عودة الونش وفتحي.. تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض المنتخب المصري مواجهة قوية غداً الخميس أمام نظيره الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت" الرياضية المشفرة.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن المدير الفني للمنتخب، البرتغالي كارلوس كيروش، قرر عودة كلاً من محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، للتشكيل الأساسي، بعد الجاهزية والعودة من الإصابة، بالرغم من التفكير في الاستمرار بالدفع بأيمن أشرف في وسط الملعب.

ونشر الموقع تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي (أيمن أشرف).

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد تغلبه على نظيره المغربي بهدفين لهدف، فيما تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ذاته بعد فوزه على جامبيا بهدفين نظيفين.