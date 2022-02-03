الحرب مستمرة.. كيروش يوقف مران منتخب مصر بسبب «طائرة تجسس»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قرر إيقاف مران المنتخب اليوم الأربعاء أكثر من مرة، وذلك بعدما لاحظ وجود طائرة مسيرة "درون" تحلق في السماء بصورة متكررة في أثناء المران، ليس لها أي علاقة ببعثة المنتخب.

وأفاد موقع "القاهرة 24"، نقلاً عن مصادره، بأن الجهاز الفني قرر إيقاف المران خوفًا أن يكون الأمر تجسساً على مران الفراعنة لصالح منتخب الكاميرون قبل مواجهة غد الخميس في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد تغلبه على نظيره المغربي بهدفين لهدف، فيما تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ذاته بعد فوزه على جامبيا بهدفين نظيفين.