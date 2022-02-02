شكرا لقرائتكم خبر الرباط الصليبي كابوس يلاحق الهلاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصدمت الجماهير الرياضية بصفة عامة والهلالية على وجه الخصوص بتلقيها خبر إصابة المالكي قبل أن يرتدي قميص الفريق رسميا بعد أن انضم إليه قادما من الاتحاد، وذلك خلال المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والياباني أمس الأول في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر. وسعت إدارة الهلال للتعاقد مع المالكي من أجل دعم الفريق في مهمته بكأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم، إلا أن موسمه مع الأزرق انتهى قبل أن يبدأ.
الرباط كابوس الهلاليين
تعد الإصابة بالرباط الصليبي كابوسا يلاحق فريق الهلال وجماهيره، حيث تجرع النادي مرارة ذلك مع عدد من نجومه البارزين والمؤثرين على مستوى الفريق والمنتخبات، إلا أن إصابة نجم خط الوسط نواف التمياط بدت هي الأبرز بعد أن تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي في سن لم تتجاوز الـ17 عاما.
وبعد العلاج عاد التمياط وأصبح أحد نجوم الهلال والمنتخب لكنه تعرض من جديد لذات الإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد في كأس ولي العهد عام 2000.
وعانى اللاعب بعدها طويلا من التشخيص والتخبط في العلاج والتأهلي لكنه عاد واستعاد مكانه في الهلال والأخضر وكان أحد عناصر الأخضر بكأس العالم 2006، ثم اعتزل بسبب مضاعفات الإصابة.
كما أن قائد الهلال ياسر القحطاني أصيب هو الآخر بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد اصطدامه مع أحد لاعبي الرائد خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ11 من دوري المحترفين، ثم عاد بعد عملية جراحية ورحلة علاج وتأهيل، لكنه لم يعد كما كان يعرفه الجمهور قبل الإصابة، وظلت أسهمه في تراجع حتى أعلن اعتزاله.
ولم يتوقف كابوس الرباط الصليبي عند محطتي التمياط والقحطاني، بل لحق بنحو 9 لاعبين آخرين في الهلال بينهم 3 محترفين أجانب.
هلاليون لاحقهم الرباط الصليبي
- نواف التمياط (مرتين)
- ياسر القحطاني
- عبدالله عطيف (مرتين)
- مجاهد المنيع
- عبدالله الحافظ
- عبدالرحمن اليامي
- يحيى المسلم
- يزن جاري
- الإماراتي محمد عبدالرحمن (عموري)
- البرازيلي كارلوس إدواردو
- اليوناني جيورجيوس سامراس
كانت هذه تفاصيل خبر الرباط الصليبي كابوس يلاحق الهلاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.